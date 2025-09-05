Küçük Özge'nin Yeni Protezi İçin 24 Saatte 182 Bin TL Toplandı

Küçük yaşta sol bacağı kesilen ve babasının evin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile yürümeyi öğrenen 12 yaşındaki Özge'nin artık dar gelen ve değişmesi gereken protezi için gerekli olan para 24 saat dolmadan toplandı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yıldırım'ın kızı Özge, doğumundan kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 13 günlükken sol bacağını kaybetti. Yıldırım, kızının büyümesi ile evinin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile yürümeyi öğretti. O dönemde hayırseverlerin desteği ile küçük Özge'ye protes bacak takıldı. Şu anda 12 yaşında olan Özge'nin mevcut protezi dar gelmeye başlayınca küçük kız yürümekte güçlük çekmeye başladı. Okulların açılmasına sayılı günler kala daralan protez sebebiyle küçük Özge ve babasını okula gidememe korkusu sardı.

SGK tamamını karşılamadı

Değişmesi gereken protez için yapılan araştırmada en uygun fiyat olarak 66 bin TL teklif alan baba Ali İhsan Yıldırım, SGK'nın protez ücretinin sadece 16 bin lirasını karşıladığını belirterek, "Arada kalan 50 bin 331 lira fark kalıyor. Bizim bu gücümüz yok" diyerek hayırseverlerden destek istemişti. Yıldırım'ın destek çağrısı sonrası 24 saat dolmadan iş adamı Dinçer Azaphan başta olmak üzere çok sayıda hayırseverden yardım eli uzandı. 24 saat gibi kısa bir sürede Özge'nin yeni protezi için 182 bin TL para toplandığını belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "En düşük protez ücreti 66 bin TL'ydi, şu anda 171 bin TL para toplandı. İstanbul'da daha güzel bir protez yatırmak istiyoruz" dedi.

"Daha iyi bir proteze sahip olmasını istiyorum"

Özge'nin daha rahat yürüyebilmesi için standart protez modellerinden daha gelişmiş olan pistonlu bir model için araştırma içerisinde olduğunu belirten Yıldırım, "Şu anda onun araştırması içindeyiz. İstanbul'da ki firmalarla görüşüyoruz. Bir firmadan fiyat aldık 265 bin TL fiyat verdi. Bu fiyat bize çok yüksek geldiği için diğer firmalarla iletişime geçtik. Özge'nin daha iyi bir proteze sahip olmasını istiyorum. Bunu Özge kullanamıyor, bunun daha gelişmiş olan pistonlu olan modelleri var. Eğer imkanımız yeterse bundan yaptırmak istiyoruz. Bu yetişkinler için olan bir model, görüşmelerimiz onun üzerine, daha güzel, gelişmiş, Özge'nin daha rahat yürüyebileceği bir protez yaptırmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarında desteği ile elimizde imkan varken Özge'nin daha iyi bir proteze kavuşması" ifadelerini kullandı.

24 saatte 182 bin TL toplandı

24 saat içerisinde 171 TL'den fazla para toplandığı belirten Yıldırım, "Şu anda hayırseverlerin desteği ile Özge'nin 171 bin TL'si var. Güzel bir protez yaptıracağız Özge'ye inşallah. Hatta şu anda 182 bin TL olmuş. En büyük desteği iş adamı Dinçer Azaphan ve Veysel Tatar yaptı. Sadece maddi değil, manevi olarak da destek olanlara teşekkür ederim. 1 lira, 2 lira, 500 lira önemli değil, herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Öte yandan 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2025-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda 5. Sınıfa gidecek olan ancak dar gelen protezi nedeniyle okula gidememe korkusu yaşayan küçük Özge kısa sürede yapılacak olan yeni protezi ile okula gidebileceği için mutlu olduğunu söyledi. - ANTALYA