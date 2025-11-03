Haberler

Küçük Öğrenciden Büyük Dayanışma: Osman Hulusi Ersoy Gazze İçin Yardım Topladı

Adıyaman Doğa Koleji 2. sınıf öğrencisi Osman Hulusi Ersoy, Gazze'deki kardeşleri için Türk Kızılayı'na kumbarasındaki birikimlerini bağışladı. Bu hareket, okulda büyük bir iyilik zincirinin başlamasına vesile oldu. Diğer öğrenciler de kampanyaya katılarak destek verdiler.

Adıyaman Doğa Koleji 2. sınıf öğrencisi Osman Hulusi Ersoy, Gazze'deki kardeşleri için yardım toplayan Türk Kızılayı'na kumbarasındaki birikimlerini bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Osman Hulusi'nin bu anlamlı hareketi, okulda büyük bir iyilik zincirinin başlamasına vesile oldu. Tüm öğrenciler, gönüllerinden gelen destekleriyle kampanyaya katılarak Gazze'ye umut oldu.

Yardım kampanyasına, öğrencilere örnek olmak amacıyla Kurucu Müdür Orhan Ekinci de bağışta bulunarak destek verdi.

Adıyaman Doğa Koleji yetkilileri, öğrencilerin bu duyarlı davranışından gurur duyduklarını belirterek, "Minik kalplerin büyüklüğüyle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin bu hassasiyeti, iyiliğin yaşına bakılmadığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
