Küçük Mete'nin Çevre Duyarlılığı Sosyal Medya'da Yankı Uyandırdı

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yaşayan küçük Mete'nin, yaylaya gelen ziyaretçilerin bıraktığı çöplerin hayvanlara zarar verdiğini anlattığı sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası geçen günlerde kaçak yapılarla gündeme gelirken şimdi de yaylayı ziyaret eden vatandaşların geride bıraktığı çöplerle gündeme geldi. Taşköprü Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan Mete isimli küçük bir çocuk, ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri yayla sakinlerinin topladığını söyleyerek duruma isyan etti.

Turgut Bayraktar isimli belgesel sanatçısı tarafından paylaşılan görüntülerde doğaya atılan çöplerin hayvanların boğazına kaçtığını ve çevreyi kirlettiğini belirten küçük Mete, "Biz temizliyoruz, onlar kirletiyorlar. Lütfen çöplerinizi doğaya bırakmayın. Hayvanlar yiyor ve zarar görüyor. Yaylamızı temiz tutalım" dedi. Mete'nin çevre hassasiyeti, sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı. - GÜMÜŞHANE