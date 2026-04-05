Düzce'de küçük kız İstiklal Marşı'nı hem okudu hem ağladı
Düzce'de 7 yaşındaki Nazede Solmaz, İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu. 'Savaşta bizi kurtarıp öldükleri için duygulandım' diyerek hissettiği duyguları aktardı. Görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Düzce'de 7 yaşında ki 1. sınıf öğrencisi Nazede Solmaz, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İstiklal Marşı'nı okurken bir yandan ağlayan küçük kız neden duygulandın sorusuna, "Biraz hüzünlü. Çünkü bizim hayatımızı kurtardıkları için, savaştıkları için duygulandım" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı