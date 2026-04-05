Düzce'de küçük kız İstiklal Marşı'nı hem okudu hem ağladı

Düzce'de küçük bir kız çocuğu İstiklal Marşı'nı okurken duygulanarak ağladı. Küçük kız, "Savaşta bizi kurtarıp öldükleri için duygulandım" dedi.

Düzce'de 7 yaşında ki 1. sınıf öğrencisi Nazede Solmaz, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İstiklal Marşı'nı okurken bir yandan ağlayan küçük kız neden duygulandın sorusuna, "Biraz hüzünlü. Çünkü bizim hayatımızı kurtardıkları için, savaştıkları için duygulandım" dedi.

