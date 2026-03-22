Haberler

Yeğeniyle birlikte bayram harçlığı toplayan küçük davulcu

Yeğeniyle birlikte bayram harçlığı toplayan küçük davulcu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 11 yaşındaki Yakup Can, Ramazan Bayramı'nda yeğeniyle birlikte trafik ışıklarında davul çalarak harçlık topladı. Keyifli anlar yaşatan minik ikili, sosyal medyada popüler olan ilahiyi de seslendirdi.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda yeğeniyle birlikte harçlık toplamak için ilginç bir yöntem seçen küçük Yakup Can, trafik ışıklarında bekleyen sürücülere davul çalarak keyifli anlar yaşattı.

Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde 11 yaşındaki Yakup Can ve 8 yaşındaki yeğeni Ali, Ramazan Bayramı'nı harçlık toplayarak değerlendirdi. Bayramın 2'nci günü Yakup Can davul çalarken, yeğeni Ali ise mani söyledi. Trafik ışıklarında bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşatan minik ikili, görenlerin ilgi odağı oldu. Küçük çocuklar, son dönemlerde sosyal medyada oldukça popüler olan, 'Kabe'de Hacılar Hu Der' ilahisini de seslendirdi.

"Bana davul çalmayı babam öğretti"

Davul hünerleriyle dikkat çeken Yakup Can, "Biz burada bayram için davul çalıyoruz. Bir de okul harçlığı çıkartıyoruz. Kendimize telefon almaya çalışıyoruz. Bana davul çalmayı babam öğretti. Bazen kağıt topluyor, bazen de düğüne gidiyor. Ramazan ayında da bu şekilde davul çaldım. Okulda gösterilere de gidiyorum. Gelecekte polis ya da futbolcu olmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

