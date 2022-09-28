KTO Başkan Adayı Özcan: 'Tüccarlarımızın bize büyük bir teveccühü var'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Adayı Ali Özcan, yaklaşan seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, kentteki tüccarların kendilerine büyük bir teveccühü olduğunu söyledi.

Özcan, tüm komitelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımız sahada çok büyük teveccühle karşılaşıyorlar. Bu bize olan inancın ve güvenin göstergesidir. Bu kadar kısa sürede Kayseri tüccarına ulaşıp kendimizi, projelerimizi anlatarak, sahada karşılık bulmak bizi sevindirdi. İnşallah cumartesi günü gerçekleşecek olan Kayseri Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri büyük bir şenlik havasında gerçekleşir. Kazanan ve kaybedenin olmadığı, şehrin kazandığı bir seçim olur" dedi.

"Biz 4 Ağustos'tan bu yana sahadayız" diyen Ali Özcan, "Biz bunu 4 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabımızdan yaptığımız açıklamamız ile zaten duyurmuştuk. "Şehrimiz için alınan kararların yine şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederiz" demiştik. Bizim adaylık sürecimiz aslında 4 Ağustos'ta başladı. İş dünyası temsilcileriyle istişare ettiğimizde de konuştuğumuzda da bir araya geldiğimizde de bakın biz adayız. Ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Düşünceniz nedir? Bu konuda bizimle beraber yol yürür müsünüz? Bu yol zahmetli bir yol, dikenli bir yol, ayağınıza diken batabilir. Yine de birlikte misiniz? diye sorduk. 2 ay evvel de biz bunları yaptık. Dolayısıyla bir altyapı oluşturma zamanımız vardı. Ben bunu her yerde söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bu bir başkanlık seçim yarışı değil. Bu bir komite yarışıdır. Belki tüm komiteleri ya da birçok komiteyi bizim arkadaşlarımız kazanacak. Belki ben kendi komitemden çıkamayacağım. Dolayısıyla bu başkanlık yarışı değil ki. Biz bu 2 aylık süreçte komitelerimizle çalıştık zaten. Alt tabanımız var diyoruz. Bu çalışmayı gizli gizliye yapmadık aslında ama kamuoyu bizi görmedi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ