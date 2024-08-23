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'Kral' bu kez sürünün eşeğine sahip çıktı

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Erzurum'da doğum yapan koyunun yanında bekleyen 'Kral' adlı köpek, bu kez doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı. Köpeğin sadakat örneği gösterdiğini ikinci kez gören çoban köpeğinin adı gibi kral olduğunu söyledi.

'Kral' bu kez sürünün eşeğine sahip çıktı

Daha önce doğum yapan koyunun başında bekleyen Kral, bu kez eşeğin başında gece boyu bekledi

ERZURUM - Erzurum'da yaklaşık 3 ay önce sürüden ayrılarak doğum yapan koyunun yanında 2 gün kalan 'Kral' adlı köpek, bu kez doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı. Köpeğin sadakat örneği gösterdiğini ikinci kez gören çoban köpeğinin adı gibi kral olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesine ait bin koyunluk sürü, çobanlar tarafından Sünnet Yaylası'nda otlatıldıktan sonra ağıla getirildi. Çobanlar sürüdeki 8 köpekten biri olan 'Kral' ile gebe 1 koyunun olmadığını fark etti. 2 gün sonra aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, 'Kral'ı yanında kayıp koyun ve yeni doğan kuzusuyla buldu.

Üç ayın ardından bu hafta yine benzer bir olay yaşandı. İş insanı Ferit Kaya'ya ait sürü çobanlar tarafından yaylaya götürüldü. Çobanlar, akşam dönüşte sürüdeki iki eşekten gebe olanının olmadığını fark etti. Bölgede yaptıkları aramada eşeği bulamayan çobanlar yaylaya geri döndü. Çobanlar, sürüyle olan 'Kral'ın da dönmediğini fark etti. Ertesi gün koyunları yine yaylaya götüren çobanlar, 'Kral'ın sesini duyup bulunduğu yere gittiklerinde eşek ve dünyaya getirdiği yavrusuyla karşılaştı.

Çoban Azat Miroğlu, daha önce koyuna sahip olan kral isimli köpeklerinin bu kez de eşeğe sahip çıkarak gerçek bir kral olduğunu ispatladığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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