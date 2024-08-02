KPSS ÖABT adayları için Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık olacak

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) öncesinde adayların işlemlerini tamamlayabilmesi için Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık olacak.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek adayların kimlik işlemlerini yapabilmeleri için yeni bir karar alındı. Alınan karar ile birlikte Efeler İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 4 Ağustos Pazar günü de hizmet verecek. Sınava girecek adaylardan istenen T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar için sınav günü ilçe nüfus müdürlüğü belirli saatlerde hizmet verecek.

Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "2024-KPSS/ÖABT Sınavına katılacak adayların TC kimlik kartı başvuru işlemleri için 04 Ağustos 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN