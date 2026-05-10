Roman annelerin renkli Anneler Günü

Adana'nın Kozan ilçesinde yıllar önce kurdukları çadır ve kerpiç evlerde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlar, Anneler Günü'nü kutladı. Tarlada, bağda ve bahçede çalışarak, kamıştan sepet örüp geçimlerini sağlayan Roman aileler, zorlu yaşam şartlarına rağmen yüzlerindeki tebessümü kaybetmiyor.

Kozan'ın Gazi Mahallesi'nde kendi düzenlerini kuran Roman anneler, Anneler Günü için sac başına geçerek çocukları için yemek hazırladı. Kerpiç evlerin önünde kurulan sofralar renkli görüntülere sahne oldu.

Yalın ayak sokaklarda oyun oynayan çocukların kahkahaları mahallede yankılanırken, anneler hem yaşam mücadelesi sürdürüyor, hem de çocuklarıyla Anneler Günü'nün mutluluğunu yaşıyor.

Kimi ocak başında ekmek yaptı, kimi kamıştan sepet ördü. Zorlu yaşamlarına rağmen birbirine sıkı sıkıya bağlı ailelerin sıcak görüntüleri dikkat çekti.

İki çocuk annesi Rabia Demir, Anneler Günü için ocak başına geçerek ailesine ekmek ve kebap hazırladığını belirterek, "Biraz zorluk yaşıyoruz. Yağmur yağınca iş olmuyor. Ama yine de mutluyuz. Mutluluğumuzu ailemize ve çocuklarımıza borçluyuz. Anneler Günü'nde eşlerimize kebap yapacağız, annemi de akşam davet edeceğim. Çocuklarım çamurda oynamasın, güzel bir evimiz olsun isterdim. Evimin içinde oyuncaklar olsun isterdim" dedi.

İki çocuk annesi Emine Fidan ise daha güzel şartlarda yaşamak istediklerini ifade ederek, "Müstakil ev dışında yaşayamam ama evlerimiz daha güzel ve bakımlı olsa bizim için daha iyi olurdu" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı