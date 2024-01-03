Kozan'da şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği binasında gerçekleştirilen programa, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Mevlid-i Şerif okundu.

Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını ifade ederek, "Şehitlerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar canlarını bu vatan için feda ettiler. Onlara ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaşanan terör saldırılarını en yüksek sesle kınıyoruz ve terör örgütleri ile mücadelede şehit ailelerin her zaman en ön safta yer aldığını belirtmek istiyoruz" dedi. - ADANA