Kozan'da Muhtarlık Seçimlerinde Zeynep Yılmaz Ölen Eşinin Yerine Seçildi

Kozan'da Muhtarlık Seçimlerinde Zeynep Yılmaz Ölen Eşinin Yerine Seçildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, vefat eden muhtarın eşi Zeynep Yılmaz, 37 oyla muhtar seçildi. Seçimde 129 seçmenden 100'ü sandık başına gitmişti. Yılmaz, mahalleye hizmet etmek için seçimlerin huzurlu geçtiğini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Zeynep Yılmaz, ölen eşinin yerine muhtar seçildi.

Kozan'ın Kemer Mahallesi'nde köy konağında yapılan seçimlerde 129 seçmenin 100'ü sandık başına giderken, muhtar adayı Hümmet Karakurt 25, Seyfullah Yavuz 34, vefat eden muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oy aldı. Ölen muhtarın eşi yeni muhtar seçildi.

Muhtar adayı Seyfullah Yavuz, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu ifade ederek, seçim sonrası yorum yapmak istemediğini kaydetti.

Kozan'ın 3. kadın muhtarı seçilen Zeynep Yılmaz ise, eşinin 2 ay önce vefat ettiğini, onun yerine tekrar seçilerek mahallesine yol ve çocuk parkı yapmak istediğini ifade ederek, huzurlu bir seçim geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Saimbeyli ilçesinin Çeralan Mahallesi'nde ise İsmail Kansu, Kadir Türkkal ve Alaattin Yenen'in yarıştığı seçimde Kadir Türkkal muhtar seçildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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