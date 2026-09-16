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Kozan’da miniklerden afetzedelere 15 bin liralık destek

Kozan’da miniklerden afetzedelere 15 bin liralık destek
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Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlara destek olmak için evlerinin önünde tezgah açarak poğaça, kek, simit ve içecek satan çocuklar, topladıkları 15 bin TL’yi Kozan Kaymakamlığına teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlara destek olmak için evlerinin önünde tezgah açarak poğaça, kek, simit ve içecek satan çocuklar, topladıkları 15 bin TL'yi Kozan Kaymakamlığına teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için, çocuklar annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri sattı. Haftasonu yapılan yardım kampanyasında çocuklar 15 bin TL para topladı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği kampanyada çocuklar, elde ettikleri 15 bin TL'yi yangından zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'ye teslim etti.

Kaymakam Arslanköylü, duyarlılıkları nedeniyle özverili davranan çocukları tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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