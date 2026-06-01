Kozan'da 2 yayla evi yandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Özbaşı Mahallesi Oluklu mevkisinde bir yayla evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yan taraftaki ahşap eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 1 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı. Yangında zarar gören 2 yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

