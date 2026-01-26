Haberler

Taraftardan davullu, curalı destek

Burdur'da Kozağaçspor, Kemer Akpınarspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyetini cura ve davul eşliğinde yöresel oyunlarla kutladı.

Burdur Birinci Amatör Küme'de ikinci devre karşılaşmalarla başladı. Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaşan Kozağaçspor ile Kemer Akpınarspor maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Kozağaçspor rakibini 5-1 mağlup etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen iki telli cura ve ses sanatçısı Sabri Özdemir, cura çalarak taraftarı coşturdu. Taraftar galibiyeti cura ve davul eşliğinde yöresel oyunlarla kutladı. Kozağaçspor, 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
