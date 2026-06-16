Muğla'daki Gizemli Cismin Sanat Eseri Olduğu Ortaya Çıktı

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde köylülerin ihbarı üzerine incelemeye alınan dev yapının, sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'nın tasarladığı "Tensio" adlı sanat eseri olduğu belirlendi.

Seydikemer'e bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde bulunan ve anıt benzeri görünümüyle merak uyandıran yapı, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince incelemeye alınmıştı.

Kentte kısa sürede gündem olan cismin, yapılan araştırmanın ardından sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı'ya ait "Tensio" adlı çalışma olduğu ortaya çıktı.

Yapının gizemli bir cisim değil, daha önce bölgeye yerleştirilen bir sanat eseri olduğu anlaşılırken, olay mahallede ve kent genelinde merak konusu olmuştu.

Kaynak: ANKA