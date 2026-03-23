Ağrı Dağı eteklerinde kar depolama mesaisi

Ağrı Dağı eteklerinde kar depolama mesaisi
Ağrı Dağı eteklerindeki Bulakbaşı Köyü sakinleri, otlaklarda su sıkıntısını önlemek için kış boyunca yağan karı depoluyor. Geleneksel yöntemlerle oluşturulan bu doğal su kaynağı, özellikle yaz aylarında besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki otlaklara çıkan Bulakbaşı Köyü sakinleri, otlaklarda su olmadığı için yaşanabilecek su sıkıntısına karşı karı depolayarak hayvanları için doğal su kaynağı oluşturuyor.

Iğdır'a bağlı Bulakbaşı köyünde yaşayan besiciler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte 15 gün sonra hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara çıkaracak. Bölgedeki köylüler, otlaklarda su olmadığı için yaşanabilecek su sıkıntısını önlemek amacıyla geleneksel bir yöntemle kar depoluyor. Kış boyunca yağan karı belirli alanlarda kazdıkları derin çukurlara naylonlar bırakarak bir araya getiren köylüler, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar sularını hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için kullanıyor. Doğal şartlardan yararlanarak oluşturulan bu yöntem, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu yaylalarda büyük önem taşıyor. Besiciler, her yıl benzer şekilde kar biriktirerek sezon boyunca su ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, bu yöntemin hem pratik hem de maliyetsiz bir çözüm sunduğunu ifade ediyor. Ağrı Dağı eteklerinde sürdürülen bu geleneksel uygulama, bölge halkının zorlu coğrafi şartlara karşı geliştirdiği doğayla uyumlu yaşam biçiminin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Köylülerden Emrah Kıyga, Ağrı Dağı eteklerindeki otlaklarda su olmadığı için bu yöntemi uyguladıklarını belirterek; "15-20 gün sonra hayvanlarımızı buraya getireceğiz. Burada bir su sıkıntımız var. Bu kar eriyor, bu eriyen kar suyunu hayvanlarımıza veriyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
