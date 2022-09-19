Köylüler 1247 rakımlı zirvede yağmur duasına çıktı

Uşak merkez ilçeye bağlı Kayaağıl köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle, köylüler kazanlarla yemek dağıtıp yağmur duası yaptı.

Uşak'ın merkez ilçesine bağlı Kayaağıl köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle köylüler kazanlarla yemek pişirerek dağıttı. Daha sonra 1247 rakımlı laleleri ile meşhur İtecik Tepesine çıkarak yağmur duası gerçekleştirdi. Bu yağmur duasını ilginç kılan olay, yağmur duasının 1247 metre yükseklikteki İtecik Tepesinde gerçekleştirilmesi oldu

Yağmur duasını düzenleyen Fadime Özkan (65) ve eşi Hasan Özkan (67) köylülerden imece usulü ile yardım alarak organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bahar ve yaz aylarında havaların çok kurak geçtiğini ve bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını kaydeden Fadime Özkan, "Gerçekleştirdiğimiz yağmur duasına köy halkı da maddi katkıda bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kazanlar kuruldu. Tarhana çorbası, et, nohut, yoğurt ve un helvası pişirerek duamıza katılan insanlarımıza ikram ettik. Daha sonra köyümüzün Cami İmamı Ahmet Duman, köy halkımızın katılımıyla yağmur duası yaptı. Yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi. - UŞAK