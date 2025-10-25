Haberler

Köylerin Altyapısını Güçlendirmek İçin Toplantı Yapıldı

Köylerin Altyapısını Güçlendirmek İçin Toplantı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, KÖYDES projeleri kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları değerlendirildi. Toplantıda, içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi temel altyapı yatırımlarının öncelik sıralaması ve uygulama takvimi üzerinde duruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla KÖYDES projelerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen altyapı yatırımları ile KÖYDES kapsamındaki projelerin fiziki ve mali gerçekleşmeleri görüşüldü. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, köylerin yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre planlandığı ve uygulamaların yıl içinde belirlenen takvime uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Faik Oktay Sözer, toplantıda yaptığı değerlendirmede, köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlanan şekilde ve zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Devletin hizmetlerinin en ücra köylere kadar ulaştırılması yönündeki gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Sözer, "Köylerimizin kalkınması, kırsalda yaşamın güçlenmesi demektir. Bu nedenle altyapı projelerimizi titizlikle takip ediyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.