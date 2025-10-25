Köylerin Altyapısını Güçlendirmek İçin Toplantı Yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla KÖYDES projelerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen altyapı yatırımları ile KÖYDES kapsamındaki projelerin fiziki ve mali gerçekleşmeleri görüşüldü. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, köylerin yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre planlandığı ve uygulamaların yıl içinde belirlenen takvime uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Vali Faik Oktay Sözer, toplantıda yaptığı değerlendirmede, köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlanan şekilde ve zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Devletin hizmetlerinin en ücra köylere kadar ulaştırılması yönündeki gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Sözer, "Köylerimizin kalkınması, kırsalda yaşamın güçlenmesi demektir. Bu nedenle altyapı projelerimizi titizlikle takip ediyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK