Köye İnen Aç Kurtlar, Köylüleri Nöbete Zorladı

Köye inen aç kurtlar böyle görüntülendi: Köylüler nöbette

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ve Tercan ilçelerinde aç kalan kurtlar köye indi. Hayvanlarını korumak isteyen besicilikle uğraşan köylü sakinleri gece gündüz nöbet tutuyor.

Kemah ilçesine bağlı Gökkaya ile Oğuz köylerinde ve Tercan'ın Gevenlik köyünde etkili olan kar yağışı, doğayı da etkiledi. Besin bulmakta zorlanan kurtlar, açlık nedeniyle köy arazisine kadar inmeye başladı.

Köylüler, sürülerini kurt saldırılarından korumak için adeta seferber olmuş durumda. Özellikle gece saatlerinde köy içinde rahatça dolaşan kurtlar, büyük endişeye yol açıyor. Hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, hayvanlarını koruyabilmek için gece nöbetleri tutarak önlem almaya çalışıyor.

Üreticilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kurdun köy arazisinde gezindiği açıkça görülüyor. Kurtların bu kadar cesur hale gelmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, köylüler tedirgin oluyor.

Yetkililer, kış şartlarının ağırlaştığını ve yaban hayvanlarının açlık nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.