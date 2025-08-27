Köydeki Çocuk ve Drone'un Eğlenceli Savaşımı

Köydeki Çocuk ve Drone'un Eğlenceli Savaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir çocuk, elindeki sopa ile köy yolunda yakaladığı drone ile eğlenceli anlar yaşadı. Çocuğun drone ile olan etkileşimi sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve dikkat çekti.

Erzurum'da bir çocuk, köy yolunda denk geldiği drone ile zaman zaman güldüren zaman zaman da yürekleri ısıtan görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Erzurum'un sosyal ve kültürel yaşantısı ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabı adına Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi Köyü'nde çekim yapan ekibin ilgisini bir çocuk çekti. Elindeki sopa ile köy yolunda yürüyen çocuk, kendisine yaklaşan drone yakalamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Kimi zaman yol üzerinde hızla kaçmaya çalışan çocuk drone kendisine yaklaşınca durup sopa ile vurmaya çalıştı.

Bu anları an be an kaydeden ekip, görüntüleri "Erzurum Misali" isimli sosyal medyada hesabında paylaştı ve görüntü ilgi odağı haline geldi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir

Zelenski'den beklenen açıklama geldi! Listesinin başında Türkiye var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.