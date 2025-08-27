Köydeki Çocuk ve Drone'un Eğlenceli Savaşımı

Erzurum'da bir çocuk, köy yolunda denk geldiği drone ile zaman zaman güldüren zaman zaman da yürekleri ısıtan görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Erzurum'un sosyal ve kültürel yaşantısı ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabı adına Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi Köyü'nde çekim yapan ekibin ilgisini bir çocuk çekti. Elindeki sopa ile köy yolunda yürüyen çocuk, kendisine yaklaşan drone yakalamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Kimi zaman yol üzerinde hızla kaçmaya çalışan çocuk drone kendisine yaklaşınca durup sopa ile vurmaya çalıştı.

Bu anları an be an kaydeden ekip, görüntüleri "Erzurum Misali" isimli sosyal medyada hesabında paylaştı ve görüntü ilgi odağı haline geldi. - ERZURUM