Köyceğiz'de SYDV Mütevelli heyeti yılın son toplantısını yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti yılın son toplantısını Kaymakamlık makamında yaptı.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında 2025 yılının son vakıf mütevelli heyeti toplantısı gerçekleştirildi. Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında 2025 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bu yıl görev süresi dolan mütevelli heyeti üyesi Hüsniye Berkul'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - MUĞLA