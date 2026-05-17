Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teknik gezi düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, Babadağ Teleferik tesislerinde güvenlik uygulamaları, kriz yönetimi ve iş sağlığı-güvenliği konularında teknik gezi düzenledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, uygulamalı eğitim faaliyetleri kapsamında Babadağ Teleferik tesislerine teknik gezi gerçekleştirdi. Sektör uygulamalarını yerinde inceleme ve öğrencilerin mesleki bilgi birikimlerini artırma amacıyla düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrenciler, teleferik tesisinin güvenlik uygulamaları, operasyon süreçleri, kriz yönetimi ve iş sağlığı-güvenliği çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca tesisin teknik altyapısını ve hizmet süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğr. Gör. Dr. Erkan Bingöl ve Öğr. Gör. Faruk Ersoy eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Burak Türkmen'e destek ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi. - MUĞLA

