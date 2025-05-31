Köyceğiz Müftülüğü'nde Yeni Nikah Salonu Duygusal Bir Açılışla Hizmete Girdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük yeni nikah salonuna duygusal açılış gerçekleştirildi.,

Köyceğiz Müftülüğüne ait ferah ve geniş yeni nikah salonunun ilk çifti Müftülük personelinin çocukları oldu. Diğer kurumlar gibi daha önce kirada olan ve yeni Hükümet Konağına taşınan İlçe Müftülüğü, geçtiğimiz Cuma günü yeni yerinde ilk nikaha ev sahipliği yaptı. Din görevlisi kızı Müberra ve İmam-Hatip Emre sade ve duygusal bir törenle yeni nikah salonunda hayatlarını birleştiren ilk çift oldu. Türkiye genelinde müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle başlayan yeni dönemin önemli bir adımı olan Müftülükteki nikah töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün konuşması ve akabinde hem resmi hem dini nikahın kıyılması ile program devam etti. Nikah merasiminde konuşan Müftü Karagöz; "Bu mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan Müberra Hanım ile Emre Bey'i tebrik ediyor, kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Davete icabet edip, genç çiftlerin mutluluğunu paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Allah, kurulan bu yuvayı cennetten bir köşe eylesin. Daima sevgi, saygı ve huzur dolu bir hayat sürmelerini lütfeylesin" dedi.

Nikahın kıyılması ve dua yapılmasından sonra Müftü Karagöz, nikah cüzdanını gelin hanıma takdim edip genç çiftlere düğün hediyesi olarak Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti. Müberra ve Emre Yılmaz çifti, yeni salonda ilk nikahı kıydırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, bu özel anın kendileri için unutulmaz olacağını ifade ettiler. Köyceğiz Müftülüğü yetkilileri, yeni nikah salonunun daha iyi hizmet sunacağını ve Köyceğiz'de evlenecek çiftlerin ilk tercihi olacağını düşündüklerini belirttiler. - MUĞLA