Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti
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Hakkari Çukurca Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Köyceğiz Kaymakamı olarak atanan Mert Kumcu, İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek personel ile tanıştı ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hakkari Çukurca Kaymakamı iken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Köyceğiz Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Mert Kumcu kurumları ziyaret kapsamında İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünün birimlerini tek tek dolaşarak personellerle tanışıp bilgi alan ve kolaylıklar dileyen Kaymakam Mert Kumcu'ya İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz beraberinde Müftülük Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz ile birlikte brifing vererek yürütülen çalışmalar, projeler ve hizmetler hakkında bilgi arz etti.

Ziyaret sonunda Müftü Karagöz; "Kaymakamım; bütün kitaplar tek bir kitabın daha iyi anlaşılması içindir. O kitapta sizlerin malumu olduğu üzere Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir." diyerek Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya Kur'an-ı Kerim takdim edip, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, destek ve himayelerinden dolayı şükranlarını sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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