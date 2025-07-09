Köyceğiz Kaymakamı Kumcu görevine başladı

Köyceğiz Kaymakamı Kumcu görevine başladı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile kaymakamlık görevine atanan Mert Kumcu görevine başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile kaymakamlık görevine atanan Mert Kumcu görevine başladı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Konya'nın Ilgın ilçesine atanırken yerine Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Mert Kumcu, Köyceğiz Kaymakamı oldu. Yeni Kaymakam Mert Kumcu zorlu coğrafi şartlara sahip Çukurca'daki görevini başarıyla tamamladı. Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırma yönündeki çalışmalarıyla tanınan Kumcu'nun, turizmi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sakin Şehir Köyceğiz'de de aktif ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapması bekleniyor. İlçede heyecanla karşılanan atamanın ardından, Kaymakam Kumcu resmi olarak 9 Temmuz'da görevine başladı. Köyceğiz Kaymakamı Kumcu görevine başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kumcu mesajında, "Öncelikle İzmir Ödemişte meydana gelen orman yangınında yeşil vatanı savunmak için şehit olan kahraman orman işçilerimiz Ragıp Şahin ve İbrahim Demir'e Allahtan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Köyceğiz Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine Yeşil Vatanın daima yeşil kalması için Fidan bağışında bulunmalarını rica ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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