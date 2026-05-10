Haberler

Köyceğizli hacı adayları dualarla uğurlandı

Köyceğizli hacı adayları dualarla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden bu yıl hacca gidecek 15 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla yapılan uğurlama töreninde, dualarla kutsal yolculuğa uğurlandı. İlçe Müftüsü, hacı adaylarına dualar ederek ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden bu yıl hacca gidecek olan 25 vatandaştan Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecek olan 15 hacı adayı dualarla uğurlandı. Hacı adayları için Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Din görevlileri Murat Yaşar, Selman Gündoğdu, Mehmet Acar ve Mustafa Gürhan'ın tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarıyla devam etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Cenabı Allahın "Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın" emri gereği İslam'ın beş şartından biri olan hac farizasını ifa etmek üzere siz kıymetli hacı adaylarımızı, bizler buradan dualarla uğurluyor ve kutsal beldelerde de sizlerden, ülkemiz, milletimiz, şanlı bayrağımız ve bizler için dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerinize dönmeyi nasip etsin. İbadetleriniz makbul, günahlarınız mağfur, yolunuz açık olsun" dedi.

Müftü Karagöz'ün yaptığı duadan sonra hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. Dalaman havalimanından Mekke-i Mükerremeye hareket edecek olan hacı adayları Arafat vakfesinde hacı olduktan sonra Medine ziyaret ve görevlerini tamamlayıp Haziran ayının başlarında yurda dönecekler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

Savaşın faturası hayli ağır oldu! Piyasalarda kriz kapıda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı