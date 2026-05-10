Köyceğizli hacı adayları dualarla uğurlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden bu yıl hacca gidecek olan 25 vatandaştan Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecek olan 15 hacı adayı dualarla uğurlandı. Hacı adayları için Köyceğiz Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Din görevlileri Murat Yaşar, Selman Gündoğdu, Mehmet Acar ve Mustafa Gürhan'ın tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarıyla devam etti. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Cenabı Allahın "Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın" emri gereği İslam'ın beş şartından biri olan hac farizasını ifa etmek üzere siz kıymetli hacı adaylarımızı, bizler buradan dualarla uğurluyor ve kutsal beldelerde de sizlerden, ülkemiz, milletimiz, şanlı bayrağımız ve bizler için dua bekliyoruz. Rabbim mebrur bir hac yapıp salimen ülkemize, sevdiklerinize dönmeyi nasip etsin. İbadetleriniz makbul, günahlarınız mağfur, yolunuz açık olsun" dedi.

Müftü Karagöz'ün yaptığı duadan sonra hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile hacı adaylarını yolcu ettiler. Dalaman havalimanından Mekke-i Mükerremeye hareket edecek olan hacı adayları Arafat vakfesinde hacı olduktan sonra Medine ziyaret ve görevlerini tamamlayıp Haziran ayının başlarında yurda dönecekler. - MUĞLA

