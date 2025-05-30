Köyceğiz'de Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Köyceğiz'de Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde inşa edilen modern hükümet konağı, kamu hizmetlerini tek çatı altında sunmaya başladı. 4 katlı yeni bina, vatandaşlara daha konforlu bir hizmet ortamı sağlamak amacıyla açıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uzun zamandır beklenen yeni hükümet konağı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanıyla dikkat çeken yeni bina, ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında topluyor. TOKİ tarafından ihale edilen proje kapsamında depreme dayanıksız raporu ile yıkılıp yerine yenisi inşa edilen hükümet konağı, 4 katlı yapısıyla vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Yer tesliminin ardından hızla tamamlanan binanın hem kamu personeline hem de vatandaşlara daha konforlu bir ortam sağlaması hedefleniyor. Şu ana kadar zemin kata; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, birinci kata; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, ikinci kata; Kaymakamlık Makamı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü olmak üzere tüm daireler taşınarak hizmet vermeye başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Şimal yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor!

Şimal'den korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı, durumu kritik
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.