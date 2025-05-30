Köyceğiz'de Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uzun zamandır beklenen yeni hükümet konağı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanıyla dikkat çeken yeni bina, ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında topluyor. TOKİ tarafından ihale edilen proje kapsamında depreme dayanıksız raporu ile yıkılıp yerine yenisi inşa edilen hükümet konağı, 4 katlı yapısıyla vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Yer tesliminin ardından hızla tamamlanan binanın hem kamu personeline hem de vatandaşlara daha konforlu bir ortam sağlaması hedefleniyor. Şu ana kadar zemin kata; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, birinci kata; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, ikinci kata; Kaymakamlık Makamı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü olmak üzere tüm daireler taşınarak hizmet vermeye başladı. - MUĞLA