Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın taşıdığı sular Köyceğiz Gölü'nü taşırdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aralıksız devam eden yağışların ardından Nam Nam Çayı, Kargıcak ve Yuvarlak Çayı'nın debisi yükseldi. Bu durum, Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin artmasına ve Atatürk Kordonu ile Delta Plajı'nda su baskınları yaşanmasına yol açtı.

Köyceğiz'de etkisini sürdüren yağışlar ilçe genelinde su seviyelerini arttırdı. Nam Nam Çayı, Kargıcak Çayı ve Yuvarlak Çayı'nda debinin yükselmesiyle birlikte çaylardan gelen yoğun suyun Köyceğiz Gölü'nde seviyeyi hızla arttırdı. Göldeki yükselme nedeniyle Atatürk Kordonu'nun batı bölümünde su baskınları yaşanırken, Delta Plajı da su altında kaldı.

Köyceğiz'de etkisini sürdüren yağışlar ilçe genelinde su seviyelerini arttırdı. Nam Nam Çayı, Kargıcak Çayı ve Yuvarlak Çayı'nda debinin yükselmesiyle birlikte çaylardan gelen yoğun suyun Köyceğiz Gölü'nde seviyeyi hızla arttırdı. Göldeki yükselme nedeniyle Atatürk Kordonu'nun batı bölümünde su baskınları yaşanırken, Delta Plajı da su altında kaldı. - MUĞLA

