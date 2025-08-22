Köyceğiz'de Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Muğla'da Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde; Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köyceğiz Kaymakamlığı Proje Ofisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde 22 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar için önümüzdeki hafta şenlik düzenleneceği belirtildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından ilk kez düzenlenen sünnet töreni ilçede ilgiyle karşılandı. Sünnet işlemleri için alanında uzman hocalar; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, Dr. Öğr. Üyesi Serra Sabuncu, Arş. Gör. Dr. Muhammed Kurt Köyceğiz'e gelerek çocukların sünnet işlemlerini gerçekleştirdi. Sünnet olan çocuklara hediyeler verildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hayata geçirilen 2025 Aile Yılı kapsamında bugün ilçemizde gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet etkinliği ile çocuklarımızın hayatında önemli bir döneme tanıklık ettik. Geleneklerimizi yaşatırken aynı zamanda ailelerimizin yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirmelerini sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Etkinliğimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür, ailelerine mutluluk diliyorum. Eylül ayının ilk haftası düzenleyeceğimiz "Toplu Sünnet Şöleni" etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. İlçemizde bu tür sosyal dayanışma ve birlikteliği artıran etkinliklere her zaman önem vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MUĞLA