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Köyceğiz'de Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması yapıldı

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Köyceğiz'de Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması yapıldı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve 'İmanın Şartları ve Önemi' sohbeti yapıldı; ardından cemaate sıcak çorba ikram edildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından cami ve cemaat birlikteliğini güçlendirmek, sabah namazına katılımı teşvik etmek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Program, Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan'ın imametinde sabah namazı eda edildi. Namazın ardından Müftülük Memuru Selman Gündoğdu tarafından da tesbihat gerçekleştirildi. Programda cemaate hitap eden İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, 'İmanın Şartları ve Önemi' konulu sohbet gerçekleştirdi. Sabah namazı buluşmalarının cami ve cemaat arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten Müftü Sözen, bu tür programların toplumsal dayanışmaya, kardeşlik ve birlik ruhunun pekişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Sohbetin ardından İlçe Vaizi Rauf Evleksiz tarafından yapılan duada, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği, İslam aleminin huzur ve selameti için niyazda bulunuldu. Programın devamında cemaate sıcak çorba ikram edildi. İkramın ardından İmam-Hatip Sinan Demir tarafından yemek duası yapıldı.

Program sonunda İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, sabah namazı buluşmasının hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen cami görevlilerine teşekkür ederek programa katılan vatandaşlara şükranlarını iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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