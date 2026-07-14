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Köyceğiz'de 15 Temmuz Etkinlikleri: Şehit Kabri Ziyaret Edildi

Köyceğiz'de 15 Temmuz Etkinlikleri: Şehit Kabri Ziyaret Edildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, Şehit P. Komando Er Seyhan Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Müftü Karagöz, tüm şehitler için dua etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; şehit kabri ziyaret edildi, şehitler için duada bulunuldu.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte, Şehit P. Komando. Er. Seyhan Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinde Beyobası Merkez Camii İmam-Hatibi Sunay Keskin Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Akabinde Müftü Karagöz, Bedir'den Malazgirt'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'ne, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a milletimizin bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü uğruna feda eden tüm şehitlerimiz için duada bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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