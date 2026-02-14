Haberler

Köyceğiz'de sabah namazında buluştular

Köyceğiz'de sabah namazında buluştular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması, yoğun katılımla ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ilçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün Ramazan ayının önemine dair yaptığı konuşma ve cemaatle yapılan ibadet, programın önemli anları oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazını cemaatle eda etti. Program Selman Gündoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti, Uzman İbrahim Bölükbaşı'nın namazı kıldırması ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbeti ve akabinde Vaiz Rauf Evleksiz'in duası ile devam etti. Müftü Karagöz, yaptığı konuşmada, Ramazan ayına hazırlık ve Ramazan'ı bilinçli bir şekilde karşılama konularına değinerek, Ramazan ayının manevi arınma, sabır, paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, bu mübarek zaman diliminin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Ramazan ayına verdiği önemin de hatırlatıldığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Program katılımcılara çorba ikramında bulunulması, Uzm. İmam-Hatip Ramazan Tokcan'ın yemek duası, Müftü Karagöz'ün ev sahibi Uzm. İmam-Hatip Ali Akduman'a ve programda emeği geçenler ile katılımlarıyla camiyi güzelleştiren cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt