Haberler

Sabah namazında buluştular
Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde Beyobası Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına yoğun katılım oldu. İmam-Hatip Sunay Keskin'in Yasin Suresi tilaveti, Uzman İbrahim Bölükbaşı'nın namaz kıldırması ve Vaiz Rauf Evleksiz'in sohbetiyle gerçekleştirilen etkinlikte cemaate kahvaltı ikram edildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları Beyobası Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleşti.

Beyobası Merkez Camii İmam-Hatibi Sunay Keskin'in Yasin Suresi'ni tilavet ettiği, sabah namazını Uzman İbrahim Bölükbaşı'nın kıldırdığı, Vaiz Rauf Evleksiz'in sohbet ettiği ve Hamit Mahallesi Camii İmam-Hatibi Ali Akduman'ın da dua yaptığı sabah namazı buluşmasında tesbihatı Din Görevlisi Selman Gündoğdu yaptırdı. Caminin dolduğu, bayanların, gençlerin, civar mahallelerdeki din görevlilerinin cemaatiyle iştirak ettikleri, misafirlerin ve Köyceğizli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşması sonrası ev sahibi Beyobası Camii görevlileri Sunay Keskin ve Ercan Pakur, misafirlerine çorba ve kahvaltı ikramında bulundu. Yemek duasının yapılmasının ardından Vaiz Rauf Evleksiz'in ev sahibi hocalara ve sabah namazı buluşmasına teşrif edip camiyi güzelleştiren cemaate teşekkür etmesiyle program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
