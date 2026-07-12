Köyceğiz'de Muharrem Ayı'nın bereketi Yayla Mahallesi'nde paylaşıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yayla Mahallesi'nde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure, keşkek ve lokma hayrı yapıldı.

Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, azalar ve mahalle halkının iş birliğiyle düzenlenen etkinlik mahalle meydanında gerçekleştirildi. Hem sevinçleri hem de hüznü bir arada barındıran, paylaşma ve dayanışmanın simgesi Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mevlit okunarak dua edilen ve ilçe protokolünün de katıldığı etkinlikte Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, Muharrem Ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu ifade ederek, aşure geleneğinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini dile getirdi. Aşure geleneğinin yaşatılmasında emeği geçen, katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı