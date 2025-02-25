Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

İşte kongrede gövde gösterisi yapan Erdoğan'ın asıl hedefi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina ve Oğuz'un pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar

Köyceğiz'de Kadınlara Yönelik Seminerler Devam Ediyor

Köyceğiz'de Kadınlara Yönelik Seminerler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminerler yoğun ilgiyle devam ediyor. Tefsir dersleri ve güncel meselelerin ele alındığı program, hanımların sorularına yanıt bulduğu bir ortam sunuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından kadınlara yönelik farklı konularda düzenlenen seminerler devam ediyor.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından Zeytinalanı Mahalle Camiindeki okuma salonunda hanımlara yönelik başlatılan tefsir dersleri ve farklı konuların konuşulduğu seminerler yoğun ilgiyle takip ediliyor. Müftülük Vaizi Emine Okulu tarafından Kur'an meali ve tefsirinin yapıldığı program aynı zamanda güncel ve ailevi meselelerin de konuşulduğu, hanımların aklına takılan sorulara cevap bulduğu bir program olmaktadır. Çaylar yudumlanırken çocukların da keyifli vakit geçirebileceği oyuncaklı bölümün bulunduğu mekan aynı zamanda hanımları tanışıp kaynaşmasına vesile oluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Abdullah Gül'ün en yakınındaki isim hayatını kaybetti
img

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
img

7 gündür yanıyordu! Sırrı çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu

Karısını kendi arabasında başkasıyla yakalayan kocanın intikamı acı oldu
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk

Derbi sonrası olay sözler: Arı kovanına çomağı soktuk
Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.