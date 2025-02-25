Köyceğiz'de Kadınlara Yönelik Seminerler Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından kadınlara yönelik farklı konularda düzenlenen seminerler devam ediyor.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından Zeytinalanı Mahalle Camiindeki okuma salonunda hanımlara yönelik başlatılan tefsir dersleri ve farklı konuların konuşulduğu seminerler yoğun ilgiyle takip ediliyor. Müftülük Vaizi Emine Okulu tarafından Kur'an meali ve tefsirinin yapıldığı program aynı zamanda güncel ve ailevi meselelerin de konuşulduğu, hanımların aklına takılan sorulara cevap bulduğu bir program olmaktadır. Çaylar yudumlanırken çocukların da keyifli vakit geçirebileceği oyuncaklı bölümün bulunduğu mekan aynı zamanda hanımları tanışıp kaynaşmasına vesile oluyor. - MUĞLA