Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kadınlara yönelik Regaib Kandili programı gerçekleştirildi.

Regaib Kandili münasebetiyle Köyceğiz Toparlar Camii'nde hanımlara yönelik özel bir program icra edildi. Kadın cemaatin katıldığı programda İlçe Vaizi Emine Okulu, Regaib Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Okulu, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve muhasebe açısından taşıdığı değeri vurguladı. Program kapsamında Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu program, yapılan dualarla sona erdi. - MUĞLA