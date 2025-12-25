Haberler

Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi

Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Camii'nde düzenlenen Regaib Kandili programı, kadın cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Emine Okulu, programda Kandil'in anlam ve önemini vurguladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi bir atmosfer oluşturuldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kadınlara yönelik Regaib Kandili programı gerçekleştirildi.

Regaib Kandili münasebetiyle Köyceğiz Toparlar Camii'nde hanımlara yönelik özel bir program icra edildi. Kadın cemaatin katıldığı programda İlçe Vaizi Emine Okulu, Regaib Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Okulu, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve muhasebe açısından taşıdığı değeri vurguladı. Program kapsamında Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu program, yapılan dualarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti