Köyceğiz'de kadınlara yönelik Regaib Kandili programı düzenlendi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Camii'nde düzenlenen Regaib Kandili programı, kadın cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Vaizi Emine Okulu, programda Kandil'in anlam ve önemini vurguladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi bir atmosfer oluşturuldu.
Regaib Kandili münasebetiyle Köyceğiz Toparlar Camii'nde hanımlara yönelik özel bir program icra edildi. Kadın cemaatin katıldığı programda İlçe Vaizi Emine Okulu, Regaib Kandili'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Okulu, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve muhasebe açısından taşıdığı değeri vurguladı. Program kapsamında Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Manevi atmosferin hakim olduğu program, yapılan dualarla sona erdi. - MUĞLA