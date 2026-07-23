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Köyceğizli İmam Miraç Talay, Etkili Hutbe Sunumunda Muğla Birincisi Oldu

Köyceğizli İmam Miraç Talay, Etkili Hutbe Sunumunda Muğla Birincisi Oldu
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu yarışmasının Muğla il finalinde, Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi Camii İmam-Hatibi Miraç Talay birinci oldu. Talay, bölge yarışmalarında Muğla'yı temsil edecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi Camii İmam-Hatibi Miraç Talay Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında il birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarının Muğla il finalleri gerçekleştirildi. Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda, ilçelerinde birinci olarak il finaline katılmaya hak kazanan din görevlileri, Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma kategorilerinde performanslarını sergiledi. Yarışmalar, Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral başkanlığındaki komisyon tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında Köyceğiz İlçe Müftülüğünden Çandır Mah. Camii İmam-Hatibi Miraç Talay il birincisi oldu. Talay; elde ettiği birincilikle bölge yarışmalarında Muğla ilini temsil edecek. Program sonunda komisyon üyeleri, yarışmaya katılan tüm din görevlilerini tebrik ederek, bölge finallerinde Muğla'yı temsil edecek yarışmacılara başarılar diledi. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz de İl birinciliğini kazanan Miraç Talay'ı tebrik ederek, kendisine bölge yarışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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