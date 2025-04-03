Köyceğiz'de Geleneksel Düğünler ve Yemekleri Çalıştayı Düzenleniyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 2. Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konusunda gerçekleştirilecek olan çalıştay 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çalıştaya isteğe bağlı olarak ve önceden kayıt yaptırarak Muğla İli BİLSEM okulları öğrencileri ve eğitim kadroları katılabilecek. Çalıştaya katılacak öğrenci sayısı en fazla 10 kişi ile sınırlı olup, çalıştay yüz yüze gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı çalıştayda katılımcı öğrenciler 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konulu 35x50 cm veya 50x70 cm büyüklüğünde tuval üzerine resim çalışmaları yaparak gelecekler. Çalışmalar çalıştay süresince sergilenecek. Katılımcı öğrenciler barınma ve Köyceğiz'e ulaşım gibi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak. Katılımcılara, çalıştay sonucunda katılım belgesi verilecek. - MUĞLA