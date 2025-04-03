Boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Boykot çağrıları için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var
Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru'nun orduya geri dönmek için verdiği dilekçe ortaya çıktı

Köyceğiz'de Geleneksel Düğünler ve Yemekleri Çalıştayı Düzenleniyor

Köyceğiz'de Geleneksel Düğünler ve Yemekleri Çalıştayı Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konulu 2. Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştaya önceden kayıt yaptırarak Muğla İli BİLSEM okulları öğrencileri ve eğitim kadroları katılabilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 2. Kültürel Miras Çocuk Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konusunda gerçekleştirilecek olan çalıştay 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çalıştaya isteğe bağlı olarak ve önceden kayıt yaptırarak Muğla İli BİLSEM okulları öğrencileri ve eğitim kadroları katılabilecek. Çalıştaya katılacak öğrenci sayısı en fazla 10 kişi ile sınırlı olup, çalıştay yüz yüze gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olacağı çalıştayda katılımcı öğrenciler 'Geleneksel Düğünler ve Yemekleri' konulu 35x50 cm veya 50x70 cm büyüklüğünde tuval üzerine resim çalışmaları yaparak gelecekler. Çalışmalar çalıştay süresince sergilenecek. Katılımcı öğrenciler barınma ve Köyceğiz'e ulaşım gibi ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak. Katılımcılara, çalıştay sonucunda katılım belgesi verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.