Köyceğiz'de 'El Ele Projesi' ile gönüller buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen anlamlı bir proje daha hayata geçirildi.

Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Köyceğiz Çevre ve Doğa Topluluğu tarafından Ünides programı kapsamında hazırlanan 'El Ele Projesi' kabul edilerek uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında, özel bireyler ile gönüllü üniversite öğrencileri bir araya getirilerek aralarında güçlü bir sosyal bağ kurulması ve karşılıklı etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Köyceğiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde el sanatları faaliyetleri düzenlenirken, spor salonunda verilen floor curling eğitimleri ile çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje sonunda, özel bireyler ve gönüllü öğrencilerin katılımıyla toplam 30 gencin yer alacağı bir floor curling turnuvası düzenlenecek. Yetkililer, 'El Ele Projesi'nin yalnızca proje süresiyle sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam eden ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştürülmesini hedeflediklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
