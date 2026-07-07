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Köyceğiz'de Muhtar Acar'dan başarılı öğrenciye ödül

Köyceğiz'de Muhtar Acar'dan başarılı öğrenciye ödül
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahalle Muhtarı Metin Acar, Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Türkiye finallerine katılan öğrenci Merve Acar'ı kupa ile ödüllendirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahalle Muhtarı Metin Acar, Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda ilçeyi ve ili başarıyla temsil ederek Türkiye finallerine katılan öğrenci Merve Acar'ı kupa ile ödüllendirdi.

Demirli İlkokulu'nun mezuniyet töreninde gerçekleştirilen ödül takdiminde, Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda elde ettiği başarıyla Konya'da düzenlenen Türkiye finallerinde mücadele eden Merve Acar'a kupası verildi. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Akköprü Mahalle Muhtarı Metin Acar, çocukların eğitim hayatındaki başarılarının desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "İlçemizi ve ilimizi Türkiye finallerinde başarıyla temsil eden Merve Acar'ın bu gurur dolu anında yanında olmaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisini, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik ediyor, eğitim hayatında başarılarının devamını diliyorum. Çocuklarımızın mutluluğu ve başarısı bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Her zaman onların yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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