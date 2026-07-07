Bakan Bolat: Türkiye, NATO'nun güçlü bir üyesi ve önemli ticaret ortağıdır

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye, jeostratejik konumunun yanında güçlenen ekonomisi, artan dış ticareti ve yükselen savunma sanayisi ile NATO müttefikleri arasında güçlü bir ülke konumundadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-NATO ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, " Türkiye, jeostratejik konumunun yanında güçlenen ekonomisi, artan dış ticareti ve yükselen savunma sanayisi ile NATO müttefikleri arasında güçlü bir ülke konumundadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları sayesinde Türkiye, son çeyrek yüzyılda küresel ekonomi ve ticarette dikkate şayan bir başarı hikayesi yazmıştır. Özellikle 2002-2025 döneminde sergilediği yüksek büyüme performansıyla Türkiye, NATO ülkeleri arasında ekonomik büyüklüğünü en hızlı artıran ekonomilerden biri olmuş; üretim gücü, ihracat kapasitesi ve uluslararası ticaretteki etkinliğiyle küresel değer zincirlerindeki konumunu önemli ölçüde güçlendirmiştir. Türkiye'nin 2002 yılında 238,7 milyar dolar olan GSYH'si, 2025 yılına gelindiğinde 1 trilyon 596,3 milyar dolara yükselmiş; kişi başına geliri ise 3 bin 616 dolardan 18 bin 40 dolara çıkmıştır. 2025 yılında Türkiye, cari fiyatlarla yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle, 59,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip NATO ülkeleri arasında en büyük 8'inci ekonomi konumundadır. Satın alma gücü paritesine göre ise Türkiye, 3,8 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle NATO ülkeleri arasında 5'inci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

'NATO ÜLKELERİ, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARI ARASINDA'

2025 yılı itibarıyla NATO ülkelerinin, toplam ihracatlarının yüzde 60,7'sini ve toplam ithalatlarının yüzde 56,7'sini NATO üyesi ülkelerle gerçekleştirdiğini vurgulayan Bolat, "2025 yılında Türkiye'nin NATO ülkelerine ihracatı 150,3 milyar dolar, NATO ülkelerinden ithalatı ise 139,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş; böylece NATO ülkeleriyle dış ticaretimiz 11 milyar dolar fazla vermiştir. NATO ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 55,9, ithalatımızdaki payı ise yüzde 35,9 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin NATO ülkeleri içerisindeki en önemli ticaret ortağı Almanya olup, 2025 yılı itibarıyla Almanya ile dış ticaret hacmimiz 52,3 milyar dolara ulaşmıştır. Almanya'yı sırasıyla ABD (34,4 milyar dolar), İtalya (28,9 milyar dolar), Fransa (24,1 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (24 milyar dolar) takip etmektedir. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemizin ihracatı 136,1 milyar dolar, ithalatı 189,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam dış ticaret hacmi 325,2 milyar dolara ulaşmıştır. NATO ülkeleri ise Türkiye'nin önemli ticaret ortakları olmayı sürdürmektedir. 2026 yılının ilk 6 ayında NATO ülkelerine gerçekleştirilen ihracat 75,9 milyar dolar, bu ülkelerden yapılan ithalat ise 68,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yılın ilk yarısında Türkiye'nin NATO ülkeleriyle toplam dış ticaret hacmi 144,2 milyar dolara ulaşırken, NATO ülkeleriyle ticaretimizde 7,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Diğer taraftan, haziran ayı itibarıyla NATO ülkelerine yıllıklandırılmış ihracatımız 152,4 milyar dolar, ithalatımız ise 140,1 milyar dolar olmuştur. Bu tablo, NATO ülkelerinin Türkiye açısından yalnızca bir güvenlik ittifakı değil, aynı zamanda önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE, YATIRIM ALAN ÜLKE KONUMUNDADIR'

NATO ülkelerinin, dış ticarette olduğu gibi karşılıklı doğrudan yabancı yatırımlarda da önemli bir konuma sahip olduğunu işaret eden Bakan Bolat, "2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin NATO ülkelerindeki doğrudan yabancı yatırım stoku 42,6 milyar dolar iken, NATO ülkelerinin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stoku 150,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. NATO ülkelerinin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stoku, yabancıların Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun yüzde 67,5'ine karşılık gelmektedir. Böylece Türkiye, NATO ülkeleriyle yatırım ilişkilerinde net yatırım alan ülke konumundadır. NATO ülkelerinin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunda Hollanda, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Fransa ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Türkiye, sahip olduğu nüfus gücüyle de NATO'nun önde gelen ülkelerinden biridir. 2025 yılında NATO ülkeleri 988 milyonluk nüfusuyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluştururken, Türkiye 86,1 milyonluk nüfusuyla NATO ülkeleri arasında ABD'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye bu bağlamda, NATO ülkeleri arasında genç ve nitelikli nüfusuyla öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır" dedi.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR POZİSYONA YÜKSELDİ'

Türkiye'nin son çeyrek asırda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye; otomotivden makineye, kimyadan elektroniğe, savunma ve havacılık sanayinden yüksek teknolojili üretime kadar birçok alanda rekabet gücünü artırarak küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayi ve yüksek katma değerli sektörlerde kaydedilen gelişmeler, Türkiye'nin NATO'nun üretim ve tedarik ekosistemindeki stratejik rolünü daha da güçlendirmektedir. 2025 yılında NATO ülkelerinin toplam savunma sanayi harcamalarının 1,64 trilyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin savunma harcamaları 36,4 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYH'ye oranı ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiş ve NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin üzerinde olmuştur. Türkiye, savunma sanayindeki harcamalarının yanında dünya savunma sanayi ihracatında da önemli bir pozisyona yükselmiştir. 2025 yılı itibarıyla 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık sanayi ihracatı ile Türkiye, dünya savunma ihracatında aldığı yüzde 1,8'lik pay ile dünyada 11'inci sırada yer almaktadır."

'TÜRKİYE, NATO'NUN EKONOMİK DAYANIKLILIĞINA KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Türkiye'nin; Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, gelişmiş lojistik altyapısı, güçlü sanayi kapasitesi ve dinamik girişimcilik ekosistemiyle NATO'nun ekonomik dayanıklılığına ve tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sağlayan başlıca ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatımızı artırmaya, yüksek katma değerli üretimi desteklemeye, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü geliştirmeye ve ülkemizin uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu istikametinde, sürdürülebilir büyüme ve ihracat odaklı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hem ülkemiz hem de dünya barışı ve refahı açısından başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı