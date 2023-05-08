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Köyceğiz'de bahar şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

Köyceğiz'de bahar şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

Yerel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' sloganıyla bahar şenliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' sloganıyla bahar şenliği gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği bahar şenliğinde, renkli görüntüler eşliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Köyceğiz'de bir alışveriş merkezinin meydan alanında düzenlenen bahar şenliğinde tahta bacak, palyaço, kinetik kum, yüz boyama, okçuluk, mini disco, karaoke, bahar konseri, hulahop çember oyunu, ebru çalışması gibi etkinlikler yapıldı. Bahar şenliğinde sürpriz hediyelerle çocuklar sevindirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Köyceğiz Gençlik Muğla Yerel Haberler

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