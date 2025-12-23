Haberler

Köyceğiz'de minikler için ilk seccadem programı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen ilk seccadem programında çocuklara isimlerinin yazılı olduğu seccadeler takdim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için ilk seccadem programı düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun himayelerinde, Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime devam eden minik öğrenciler için ilk seccadem programı gerçekleştirildi. Toparlar Merkez Camii'nde yapılan ilk seccadem programında Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz programla ilgili konuşmalarını yaparak hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Kur'an Kursuna devam eden öğrenciler tarafından Kuran okunup, ilahiler söylendi. Program sonunda öğrencilere kendi isimlerinin yazılı olduğu seccadeler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İlk seccadem programına yoğun katılımın olduğu görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
