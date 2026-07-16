Köyceğiz'de 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Etkinlikleri

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehit kabirleri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, dualar okundu.

15 Temmuz Gazisi Hamza Görünmez ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan '15 Temmuz' sergisi gezildi. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında saat 21.00'de "İrade Bizim Zafer Bizim" yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi. Vatandaşlar ellerinde bayraklar ve marşlarla yürüdü. Saat 21: 30'da Köyceğiz Hükümet Konağı önünde devam eden etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, sadece bir darbenin bastırılması değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, vatan sevgisinin zirveye çıktığı bir gecedir. Bugün bizlere düşen görev ise, o kutlu mücadeleden aldığımız ilhamla çalışmaya, üretmeye, bilimde, eğitimde, teknolojide ve her alanda daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle gayret göstermektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı. Günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Video ve film gösterileri yapıldı. Çeşitli kaside ve ilahiler okundu. Program saat 00.13'te ilçe genelinde tüm camilerde eş zamanlı olarak okunan sela ile son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı