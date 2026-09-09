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Köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak köyünde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çelikhan Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, köy yolunda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, yol güzergahında gerekli bakım ve düzenlemeleri yaparak ulaşım şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sürdürüldüğünü belirten Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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