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Köy meydanına kadın eli değdi

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Köy meydanına kadın eli değdi Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kadınlar köylerinin örnek bir "Turizm Köyü" olması için kolları sıvadılar.

Köy meydanına kadın eli değdi

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kadınlar köylerinin örnek bir "Turizm Köyü" olması için kolları sıvadılar.

Beşpınar köyü meydanına kadın eli değdi. Beşpınarlı kadınlar, köy meydanında anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Bayburt Beşpınar Köyü Kadınlar Derneği üyeleri, köylerinin örnek bir "Turizm Köyü" olması için kolları sıvadılar. Dernek üyeleri köy halkı ile birlikte köy meydanını güzelleştirmek üzere güzel bir dayanışma örneği otaya koydu. Çoluk, çocuk, kadın, erkek dernek öncülüğünde köy meydanını hep birlikte boyamaya başladılar.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin boya tedarikini sağladığı, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç'ın bizzat katılarak desteklediği etkinlik köy halkının da katılımıyla bir şenliğe dönüştü. Dernek Başkanı Öznur Yavuz; faaliyetlerinin köy halkı tarafından sahiplenilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başta dernek yönetim kurulu olmak üzere katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Beşpınar Köyü Demirözü Bayburt Yerel Haberler

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