Elazığ'da asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde asırlık bayramlaşma geleneğinde metrelerce kuyruk oluştu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çınaz köyünde Osmanlı döneminden günümüze uzanan toplu bayramlaşma geleneği yaşatıldı. Bayramda köyde bir araya gelen vatandaşlar, sırayla bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında köy sakinleri belirlenen alanda toplanarak tek tek bayramlaştı. Küçükten büyüğe herkesin katıldığı bayramlaşma sırasında metrelerce uzayan kuyruklar dikkat çekti. Vatandaşlar, sabırla sıralarını bekleyerek hem büyüklerin ellerini öptü hem de bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı