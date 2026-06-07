Haberler

Elazığ'da 4-6 yaş, Kur'an Kursu eğitimi tamamlandı

Elazığ'da 4-6 yaş, Kur'an Kursu eğitimi tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu eğitimi tamamlandı. Kapanış programında öğrenciler performans sergiledi, Kur'an-ı Kerim'e geçenlere madalya verildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu eğitimi tamamlanarak sona erdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan H. Aziz Demir 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla kapanış programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere madalya, tüm öğrencilere ise katılım belgesi takdim edildi.

Açılışın ardından konuşan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Rasim Kaya, "4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, bu yaşlarda verilen dini ve ahlaki eğitimin geleceğin inşasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Programa İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Rasim Kaya, Müftülük Şefi Bilal Çiftçioğlu, öğrenci velileri ve kurs öğreticileri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

Kurultay heyecanı sürüyor! Mustafa Destici'den salonu coşturan mesaj
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı