KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın babası vefat etti
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın babası Hacı Hafız Dursun Elmas vefat etti. Cenaze Giresun'da defnedildi.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın babası Hacı Hafız Dursun Elmas vefat etti.
Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın babası Hafız Dursun Elmas'ın cenazesi, Giresun Merkez Çınarlar Camisinde kılınan namazın ardından Yaykınlık köyünde aile mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ