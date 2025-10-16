Haberler

Köşk'te Sürdürülebilir Tarım Konferansı Düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlamaları kapsamında, sürdürülebilir tarım, iyi tarım ve organik üretim konularında bir konferans düzenlendi. Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara çevre dostu üretim yöntemlerinin önemini vurguladı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği konferansta sürdürülebilir tarım, iyi tarım ve organik üretim konularında farkındalık oluşturdu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu'nda "Sürdürülebilir Tarım, İyi Tarım ve Organik Tarım" konulu bir konferans düzenlendi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, tarımın geleceği, çevre dostu üretim yöntemleri ve sağlıklı gıda tüketiminin önemi ele alındı. Öğrencilerin ve vatandaşların katılım gösterdiği programda, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem çevrenin korunabileceği hem de ekonomik verimliliğin artırılabileceği vurgulandı.

Konferans sonunda katılımcılar, tarımsal üretimde bilinçli tüketim ve doğa dostu yöntemlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulunda sürdürülebilir tarım, iyi tarım ve organik tarım konularında öğrencilere ve katılımcılara konferans verdik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
